Cargamento de ketamina que llegó de Ecuador a Pereira fue incautada por la Policía; eran 588 frascos

Se realizó una de las incautaciones más grandes en Pereira, en el año 2025, de fármaco utilizado para realizar drogas sintéticas, se trata de la Ketamina, un anestésico que se utiliza para la preparación de la cocaína rosada.

Confirmó el coronel Miguel Andrés Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, que dicha incautación tuvo lugar en el sector de Cerritos y se encontraba oculta en 24 cajas de cartón, en un cargamento de verduras proveniente de Ecuador.

El oficial mencionó que en total fueron incautados 588 frascos de ketamina, avaluados en más de $200 millones, con los que se habrían fabricado 58 mil dosis de droga sintética con un costo en el mercado ilegal de por lo menos $3 mil millones.

“En un operativo contundente contra el tráfico de drogas sintéticas, la Policía Nacional a través de la seccional de tránsito y transporte, capturaron a dos personas e inmovilizaron un vehículo tipo camión que iba cargado de papas y arvejas y al interior iban camufladas 24 cajas que llevaban 588 frascos de ketamina de 100 mililitros.“

Agregó el comandante de la Policía que “la sustancia como tal está avaluada en más de $235 millones, pero pues al convertir esa sustancia en Tucibí, porque la ketamina es la base, pues alcanzaría para casi 58 mil dosis y esta sustancia, en la calle, tendría un valor de casi 3 mil millones de pesos o un poco más.”

Recientemente, las autoridades también habían reportado la incautación de 182 frascos de esta sustancia, de uso veterinario, en diferentes operativos de control realizados a lo largo y ancho de la ciudad, entre ellos en el Aeropuerto Internacional Matecaña.