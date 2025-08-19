Fijan audiencia clave para definir concesión del muelle 13 en Buenaventura

Buenaventura

El conflicto por la operación del Muelle 13 en Buenaventura, ahora tiene un nuevo capítulo, luego de que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca fijara para el próximo 11 de diciembre, la audiencia inicial dentro del proceso que enfrenta a Grupo Portuario S.A. con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

El caso gira en torno a la prórroga de la concesión del Muelle 13, otorgada en diciembre de 2023 por veinte años más, y que la ANI revocó en 2024 argumentando presuntas irregularidades en el trámite.

Grupo Portuario demandó la decisión y hasta ahora ha recibido fallos favorables del Tribunal y del Consejo de Estado, que suspendieron provisionalmente los efectos de esas resoluciones.

Con la fecha de audiencia ya definida, el proceso entra en una etapa que permitirá a las partes exponer pruebas y argumentos para que la justicia determine si la extensión de la concesión se mantiene o queda anulada.