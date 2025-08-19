Incendio en la comuna Villasantana de Pereira dejó 35 familias sin vivienda

Un incendio estructural de grandes proporciones acabó con la tranquilidad de todo un barrio, luego de que alrededor de 35 familias se vieran afectadas.

Esta emergencia ocurrió en el barrio Las Margaritas II, de la comuna Villasantana de Pereira. Esta conflagración requirió de un amplio despliegue por parte de los organismos de socorro.

Al lugar llegaron más de 90 unidades y 14 máquinas del Cuerpo Oficial de Bomberos Pereira, en apoyo de los Bomberos de Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, también se contó en el apoyo de Ponalsar y la Defensa Civil, que permitió controlar las llamas gracias a la activación del Plan de Ayuda Mutua.

La situación requirió de un esfuerzo muy grande por parte de los organismos de socorro para trasladarse a la zona y tratar de controlar la conflagración; sin embargo, las llamas se propagaron rápidamente afectando varias viviendas, debido al material con las que estaban construidas.

Juan Camilo Ballesteros, director del Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira, señaló que hubo una rápida reacción por parte de todos los organismos de socorro.

“Inmediatamente enviamos nuestra primera respuesta, nuestra máquina de la estación de Villasantana y posteriormente enviamos recursos desde la estación central y estación de Cuba; dos máquinas extintoras más, cada una con cinco unidades bomberiles.”

Por su parte, la directora de Gestión del Riesgo de Pereira, Dayana Andrea Gómez, informó que se adelanta el censo de los damnificados para definir las primeras ayudas humanitarias que recibirán.

“Una caracterización de las familias que fueron afectadas, tenemos un dato preliminar que son 33 familias afectadas; agradecemos a todas estas unidades que estuvieron presentes y atentas para realizar el apoyo a la Administración Municipal que estuvo y realizamos presencia en el sitio de manera oportuna."

Hasta el momento, y según el censo oficial, no se reportaron personas lesionadas, lamentablemente un canino perdió la vida en medio del incendio, mientras que dos felinos y dos zarigüeyas fueron rescatados y entregados a la Policía Ambiental.

Las autoridades desconocen las causas que originaron la emergencia; sin embargo, ya se inició un proceso de investigación para esclarecer los hechos, ya que se cree que pudo ser un corto circuito.