Policía fue asesinado por un francotirador en el Catatumbo

Catatumbo

La fuerza pública fue atacada la mañana de este martes 19 de agosto por un francotirador, en el casco urbano del municipio de El Tarra, en Norte de Santander.

El hecho cobró la vida del Subintendente Jefferson Andrés Ortiz Ocampo, quien se encontraba realizando labores de patrullaje en la zona.

Más información Catatumbo: Organizaciones sociales aseguran que datos entregados en el PMU están alterados

Según lo indicó el coronel Néstor Arévalo, comandante de la policía en Norte de Santander, el uniformado fue atacado a pocos metros de la alcaldía municipal, a plena luz del día, cuando el comercio y los pobladores adelantaban sus labores cotidianas.

“Estaban en el desarrollo normal de sus actividades, en el control de lo que es la labor policial, solicitud de los antecedentes penales, revisión de vehículos, control de motocicletas, todo lo que tiene que ver con nuestra labor, y lamentablemente es asesinado por un bandido del ELN, porque no es otra la organización que hace presencia en este lugar, que solo ataca a traición”.

A través de un comunicado, el departamento de Policía de Norte de Santander, indicó que existe una “recompensa de hasta 200 millones de pesos, que ofrece el Ministerio de Defensa, por información que conduzca a la captura de los responsables de lamentable hecho”.

El subintendente Jefferson Andrés Ortiz Ocampo de 32 años de edad, era oriundo de Cali, Valle del Cauca, padre de dos hijos. Residía en la ciudad de Mocoa-Putumayo. Tuvo 61 felicitaciones y una medalla de servicios distinguidos reposan en su hoja de vida.

Más información Uniformados que custodiaban el peaje Pamplonita fueron atacados a disparos

Según los datos entregados desde el Puesto de Mando Unificado Catatumbo, durante los últimos siete meses de crisis al norte del departamento, se han presentado el homicidio de 19 integrantes de la fuerza pública, en ataques con francotirador y lanzamiento de explosivos desde drones.