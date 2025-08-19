Uniformados que custodiaban el peaje Pamplonita fueron atacados a disparos

Norte de Santander

Sobre la media noche de este lunes 18 de agosto fueron hostigados uniformados de policía de tránsito que prestaban su servicio en el peaje Pamplonita, sobre la vía Cúcuta - Pamplona.

El hecho dejó un uniformado herido, quien recibió un impacto de bala en su cara. El policía fue trasladado a una clínica privada de Cúcuta donde se encuentra recibiendo atención médica. Según las autoridades, el ataque se generó desde la parte alta de la montaña.

Tras lo ocurrido, el peaje fue habilitado a un solo carril, mientras las autoridades adelantaban las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de este nuevo atentado.

La primera semana del mes de diciembre del 2024, este mismo peaje fue blanco de un ataque con explosivos que terminó destruyéndolo completamente.

Según lo había indicado la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI -, la recuperación de este peaje ya se encontraba en un 95%, tras cumplidos ocho meses del atentado.