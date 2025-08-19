Supersalud cambió interventor de la Nueva EPS

La Superintendencia Nacional de Salud informó cambios en los agentes interventores de las EPS Nueva EPS, Coosalud y Servicio Occidental de Salud (SOS), que se encuentran bajo medida de intervención.

En Nueva EPS culminó la gestión de Bernardo Camacho, quien estuvo al frente del proceso durante más de ocho meses. Su reemplazo será Gloria Libia Polanía Aguillón, quien deja la interventoría de Coosalud.

En Coosalud asumirá Carlos Eduardo Franco Muñoz, anteriormente interventor de SOS. Por su parte, en esta última entidad fue designado Sergio Andrés Gil Celis.

De acuerdo con la Supersalud, las nuevas designaciones tienen como propósito dar continuidad a los planes de intervención, que incluyen la gestión de auditorías médicas, la estabilización de redes de prestadores, el fortalecimiento de la atención primaria y la negociación conjunta de medicamentos.