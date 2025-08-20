Aumentan agresiones a personal de salud por sobreocupación hospitalaria en el Valle

Algunos centros médicos del Valle del Cauca presentan niveles de ocupación de hasta el 300%. Foto: Getty Images( Thot )

Cali

Las autoridades de salud del Valle del Cauca han expresado su preocupación ante el aumento de agresiones contra el personal de la salud, motivadas, en parte, por las incomodidades que enfrentan los pacientes debido a la grave sobreocupación hospitalaria.

Según cifras entregadas por la secretaría de salud departamental, entre enero y julio se han registrado 27 casos.

“Estamos viviendo una época de polarización y de irrespeto a la autoridad muy grande; es un problema de la sociedad de este país, y en el que hay que trabajar en cultura”, señaló la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes.

Ante la delicada situación, la funcionaria hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que se respete y proteja la labor de la misión médica.

“La misión médica tiene una connotación especial. Quienes trabajamos en salud, trabajamos para garantizar la vida de los demás, y debe respetarse las condiciones de las instituciones, de la infraestructura, las instituciones y del recurso humano. Son lamentables las agresiones permanentes que lo único que provocan es la movida del recurso humano cansado de las agresiones. Hacemos las denuncias pertinentes al ministerio, pero eso no soluciona nada, lo soluciona la conciencia de los ciudadanos del respeto que se debe tener por la autoridad”, agregó.

Lemes reveló que algunos centros médicos del Valle del Cauca presentan niveles de ocupación de hasta el 300%.