Aumentó en $5 billones el monto de la demanda de la Sociedad Hidroituango contra EPM

De 2,4 a 7,5 billones de pesos aumentaron las pretensiones de la demanda arbitral presentada por la Sociedad Hidroituango a EPM por el proyecto para la construcción de la central hidroeléctrica ante el centro de conciliación, arbitraje y amigable composición de la Cámara de Comercio de Medellín.

EPM informó que fue notificada de una reforma a la demanda presentada por la Sociedad que pretende que se declare el incumplimiento del contrato BOOMT, tras la emergencia de mayo de 2018 que obligó a la inundación de la casa de máquinas, luego del colapso del túnel de desviación auxiliar.

Advierte la compañía demandada que, según lo informado, el aumento en las pretenciones obedece principalmente a la actualización de algunas sumas reclamadas y al reclamo de nuevas cláusulas penales por parte de Hidroituango.

"Esta reforma incorpora modificaciones en los hechos y pretensiones de la demanda. Las pretensiones económicas se incrementan sustancialmente, pasando de COP 2.492.307.510.639 a COP 7.522.876.216.000, lo que representa un aumento de aproximadamente COP 5.030.568.706.286”, dicen.

A más tardar, el viernes, EPM anunció su respuesta a la reforma de la demanda y aseguró que mantienen su voluntad de lograr un acuerdo que permita la resolución definitiva de los conflictos jurídicos y económicos en disputa o litigio derivadas del contrato BOOMT.