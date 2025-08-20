Bloqueo vía San Onofre-Cartagena: Comunidad reclama falta de docentes en sedes educativas

El bloqueo se registra en la vía San Onofre-Cartagena y lo adelantan padres de familia de la institución educativa Etnoeducativa en Aroindustria y sistema de San Pablo, corregimiento de Maríalabaja, Bolívar por la falta de docentes en las sedes educativas.

De acuerdo con la comunidad estudiantil, desde hace una semana el alumnado de preescolar y primaria no ha asistido a clases por falta de maestros.

Ante lo anterior, W Radio consultó con la secretaria de educación departamental, que aseguró, entre otras cosas, que la falta de docentes obedece a que se han tenido que reubicar por temas de seguridad, debido a amenazas.

A esta hora, la gobernación trabaja en la comunicación con la comunidad para llegar a un acuerdo.