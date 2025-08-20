Defensoría pidió garantías para los dos colombianos detenidos en Santa Rosa

La Defensoría del Pueblo informó que dos ciudadanos colombianos —Carlos Fernando Sánchez Ortegón y John Willington Amia López— fueron detenidos por autoridades peruanas en la isla Santa Rosa. En un comunicado, la entidad pidió a la Cancillería activar acompañamiento consular y garantizar derechos como defensa, integridad y condiciones dignas durante el proceso.

También llamó a “la prudencia y responsabilidad” de quienes se pronuncian sobre asuntos fronterizos y a canalizar el caso por vías diplomáticas y tratados vigentes.

Según reportes de prensa, la Policía y la Fiscalía peruanas investigan a los dos topógrafos por un presunto delito vinculado a la integridad nacional. Un juez ordenó siete días de detención preliminar y las diligencias se trasladaron a Caballococha (Loreto) para revisar equipos incautados.

Medios nacionales citaron el documento oficial de la Defensoría —difundido también en su cuenta institucional— en el que se expresa preocupación por la situación de los connacionales y se reitera la disposición de coadyuvar en la articulación interinstitucional para salvaguardar derechos de colombianos en el exterior.

La detención ocurre en medio del diferendo limítrofe por Santa Rosa, en la triple frontera amazónica. Las autoridades peruanas sostienen que los connacionales realizaban trabajos de topografía sin autorización en jurisdicción peruana y que el caso está en investigación fiscal. La Defensoría centró su mensaje en el respeto del debido proceso y la atención consular.