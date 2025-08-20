Deslizamientos de tierra afectaron más de 30 casas en el sur de Montería. Foto: Alcaldía de Montería.

Montería

La Alcaldía de Montería confirmó que más de 30 casas resultaron afectadas en el sector El Cerro, sur de la capital de Córdoba, luego del aguacero que enfrentó la ciudad el pasado 16 de agosto tras el paso del huracán Erin.

“En El Cerro se registraron deslizamientos que afectaron 32 viviendas, donde ocho familias tuvieron pérdidas significativas. Siete de ellas se autoalbergaron con apoyo de familiares y una fue trasladada a un hogar de paso. Por fortuna, no se reportaron heridos”, reportó la administración que preside Hugo Kerguelén.

Contexto en La W: Balance de afectaciones tras aguacero de 3 horas en Montería: familias en riesgo y carros perdidos

Según el reporte, más de 40 barrios se vieron afectados por las inundaciones en la ciudad.

“El aguacero del pasado sábado (16 de agosto) puso a prueba nuestra capacidad de respuesta, pero también nos confirma la necesidad de acelerar soluciones de fondo. Desde la Alcaldía estamos adelantando proyectos estructurales que superan el corto plazo y que van a proteger a los monterianos durante las próximas décadas”, puntualizó el alcalde Kerguelén.

“Frente al impacto del aguacero se dio a conocer que en la zona sur se vieron afectados 18 barrios, entre ellos Cantaclaro, La Pradera, Robinson Pitalúa, Villa Caribe y Los Robles. En la zona norte, 13 barrios como Sucre, El Recreo y Garzones, y en la margen izquierda otros 13, incluyendo La Rivera, El Dorado y Río de Janeiro”, agregó.

De acuerdo con lo establecido, en la mayoría de sectores el agua drenó rápidamente; sin embargo, en algunos puntos la acumulación persistió.

“El registro pluviométrico confirma la magnitud del evento: en la glorieta de la vía a Arboletes cayeron 104 milímetros de agua en pocas horas, lo que equivale a más de 100 litros sobre cada metro cuadrado. Esta cifra representa 2,5 veces lo que usualmente llueve en febrero, el mes más seco del año, y casi el 70 % de las precipitaciones de octubre, el mes más lluvioso”, precisó la administración municipal.

¿Cuáles serían las soluciones de fondo ante la continuidad de lluvias en Montería?

“Desde abril de 2024 se impulsa junto a Veolia el Plan Pluvial del Centro, con una inversión en diseños superior a los 9.500 millones de pesos. Este proyecto incluye un canal colector de 2.100 metros lineales para proteger el corazón de la ciudad. Los estudios serán entregados en dos meses aproximadamente y estiman un presupuesto de 500 mil millones de pesos, lo que demandará el esfuerzo de varias administraciones para hacerlo realidad”, puntualizó la Alcaldía de Montería.

Finalmente, el alcalde Kerguelén hizo un llamado a la ciudadanía para que no arrojen basuras en los canales de riego. “No botar basuras en los canales es un acto sencillo que puede evitar inundaciones a causa del taponamiento de los canales. El cambio empieza por cada uno y juntos podemos hacer de Montería la ciudad que todos nos merecemos”, concluyó.