Dos miembros de la Fed cercanos a Donald Trump votaron a favor de una bajada de tipos de interés

Solo dos de los doce miembros de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, Christopher Waller y Michelle Bowman, ambos figuras cercanas al Gobierno de Donald Trump, votaron en contra de la decisión de mantener sin cambios los tipos de interés en la última reunión de política monetaria de la entidad celebrada en julio, según las minutas del encuentro publicadas este martes.

El documento se publica en un momento marcado por las crecientes presiones de la Casa Blanca sobre el presidente de la Fed, Jerome Powell, para que la entidad apueste por una mayor flexibilización monetaria y con mayor división en el seno del el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), que decide la política monetaria.

“Casi todos los miembros acordaron mantener el rango objetivo para la tasa de fondos federales entre el 4,25% y el 4,5%. Un par de miembros prefirieron reducir dicho rango en 25 puntos básicos en esta reunión”, indican los registros de la reunión FOMC del 29 y 30 de julio.

“Estos miembros consideraron que, excluyendo los efectos arancelarios, la inflación se acercaba al objetivo del 2% del comité y que era improbable que el aumento de aranceles tuviera efectos persistentes sobre la inflación”, añade el texto.

Los últimos datos macroeconómicos de EE.UU. muestran que la presión inflacionaria se mantiene sobre la meta del 2% planteado por la Fed y que los efectos de la guerra arancelaria del Gobierno Trump comienzan a transmitirse ya a los precios mientras que la creación de empleo comienza a frenarse, lo que implica un desafío para los dos objetivos primordiales de la Reserva Federal.

En general, los miembros del FOMC “señalaron los riesgos para ambos flancos del doble mandato del Comité, haciendo hincapié en el riesgo al alza para la inflación y el riesgo a la baja para el empleo”, revelan las minutas.

Todo esto apuntaría, pues, a la posibilidad de que los recortes de tasas que los mercados prevén para final de año puedan acabar siendo más modestos, comparado con los pronósticos de algunos analistas que ven posible que los tipos acaben 2025 en un rango cercano al 3%.

Trump, que ha presionado repetidas veces a Powell para que baje los tipos, pidió hoy que la gobernadora Lisa Cook dimita, después de que una agencia federal abriera una investigación contra ella por supuesto fraude hipotecario.

