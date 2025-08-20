Rodrigo Paz se consolida en la primera posición al 96,3 % del recuento de votos en Bolivia

El centrista Rodrigo Paz Pereira y el derechista Jorge ‘Tuto’ Quiroga se han consolidado en los primeros lugares en Bolivia, al llegar el 96,3 % del escrutinio de la votación, lo que reafirma que ambos candidatos volverán a enfrentarse en una segunda vuelta el próximo 19 de octubre.

El reporte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) establece que Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), obtuvo el 32,02 % (1.658.147) de los votos, seguido por Quiroga de la alianza Libre con el 26,75 % (1.385.307)

Paz Pereira, economista hispano-boliviano de 57 años, fue diputado, concejal y alcalde del sureño departamento de Tarija y actualmente ejerce desde 2020 la función de senador por ese departamento.

Quiroga, ingeniero industrial de 65 años, fue vicepresidente de Bolivia (1997-2001) y asumió la Presidencia (2001-2002) después de la muerte de Hugo Banzer Suárez, para posteriormente participar en las elecciones de 2005, 2014 y 2020, aunque en esta última retiró su candidatura una semana antes de los comicios.

En la tercera colocación se sitúa el empresario opositor Samuel Doria Medina de Unidad con 19,97 % (1.034.502); luego está el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez que alcanzó el 8,41 % (435.499); además del alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, que es quinto con el 6,56 % (339.856).

El candidato del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) Eduardo del Castillo obtiene el 3,18 % (165.153), lo que le permite salvar la personería jurídica de ese partido, mientras que los dos candidatos restantes no sobrepasa los tres puntos porcentuales.

Cochabamba (86,61 %) y La Paz (95.89 %) son las dos regiones bolivianas de nueve que aún continúan el escrutinio de los votos, que se prevé concluya hasta esta noche de 20 de agosto.

No ha concluido el reconteo de votos

El vocal del Tribunal Departamental de La Paz (TED) Antonio Condori dijo a EFE que una parte del material que debe entrar al registro presenta “pequeñas observaciones que no reviste nulidad”, mientras que otras aún están en tránsito, puesto que proviene de zonas alejadas.

Condori hizo énfasis en que el conteo de votos dé “certeza” para luego establecer la asignación de escaños parlamentarios que, en algún caso, podría tener diferencias mínimas entre las postulaciones en disputa.

Mientras que en Cochabamba una de las principales dificultades para que todavía no se concluya el recuento es que los delegados del bloque político del exmandatario Evo Morales (2006-20019) que “están poniendo trabas” en la labor del TDE, declaró en la víspera la vocal Yajaira San Martín.

Morales y sus seguidores impulsaron el voto nulo en los comicios generales del domingo, 17 de agosto, como protesta a la no inscripción de la candidatura del exmandatario que no pudo conseguir un partido luego de renunciar al gubernamental MAS.

Este sector instruyó el control de las mesas de votación para que se refleje el voto nulo, que en el recuento oficial llega al 19,54 % (1.288.802).

