Tras elecciones en Bolivia, Petro advirtió que “los hidalgos, dueños de indígenas” vuelven al poder

Tras las elecciones en Bolivia, donde habrá una segunda vuelta para elegir presidente, el mandatario colombiano Gustavo Petro aseguró que la división del movimiento indígena y popular, permite que “los hidalgos, dueños de indígenas, vuelvan al poder”.

Según el presidente Petro, tras este resultado electoral en Bolivia, “ahora que entregarán el litio, debe el movimiento popular unirse con dignidad por encima de los egos”. Por eso, agregó que “la unidad del pueblo es fundamental”.

Lea también: Petro reveló correo con el que Colombia pide a Nicaragua la extradición de Carlos Ramón González

Los datos preliminares del órgano electoral de Bolivia al 92% de las actas computadas confirmaron que el senador opositor Rodrigo Paz Pereira y el expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga, ambos opositores, disputarán una inédita segunda vuelta en octubre, tras las elecciones generales realizadas este domingo.

Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), encabeza el conteo con el 32,2% de los votos, mientras que Jorge Quiroga (2001-2002), de la alianza Libre, alcanza el 26,9%, de acuerdo con el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE), con el 92,6 % de las actas computadas, aunque no se trata aún del cómputo oficial.

Le puede interesar: Evo Morales descalificó elecciones en Bolivia por falta de “legitimidad”

Será la primera vez que Bolivia tendrá una segunda vuelta, posibilidad incluida en la Constitución vigente desde 2009 que señala que habrá balotaje si ninguna de las candidaturas alcanza más del 50% de los votos válidos o un mínimo del 40% con al menos diez puntos de ventaja sobre el siguiente.