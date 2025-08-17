Petro reveló correo con el que Colombia pide a Nicaragua la extradición de Carlos Ramón González

El presidente de la República, Gustavo Petro, dio a conocer un correo en el que la Embajada de Colombia en Nicaragua notificó a ese país la solicitud urgente y prioritaria para la extradición de Carlos Ramón González, exdirector Nacional de Inteligencia, involucrado en el entramado de corrupción de la UNGRD.

González, según la carta, se encuentra residiendo en Nicaragua y es solicitado “por la justicia colombiana para comparecer en proceso judicial como se explica en los documentos adjuntos a esta nota”, señala lo revelado por Petro.

“Rogamos dar trámite en la brevedad del tiempo a esta nota. La Embajada de Colombia se vale de la oportunidad para reiterar nuestros agradecimientos al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores por las gestiones adelantadas y su excelente disposición”, expone.

Lea también: Carlos Ramón González vivió por meses de gorra en casa oficial de Embajada de Colombia en Nicaragua

Durante el consejo de ministros que se adelantó el pasado viernes, 15 de agosto, Petro se refirió a la polémica por cuenta del permiso de residencia que recibió Carlos Ramón González en Nicaragua, en medio de la imputación de cargos contra el exdirector de la DNI por el entramado de corrupción de la UNGRD.

“Yo no protejo amigotes que se roban la plata, siempre he pedido que vayan a la cárcel”, expresó el mandatario.

Lea también: Ministro Eduardo Montealegre pide iniciar extradición de Carlos Ramón González

Según Petro, se enteró de la noticia por los medios de comunicación: “Nos enteramos por la prensa, toca confesarlo, la canciller también y la anterior canciller también. No es cierto, el Gobierno Nacional no pidió ninguna residencia de Carlos Ramón. Yo quise que preguntaran en Nicaragua cuál es la versión de ellos”.

Además, reveló que el país centroamericano no ha dado aval para que el nuevo embajador colombiano asuma funciones en ese país.

“No nos han aceptado nuevo embajador. Nicaragua no es amistosa con Colombia ni con este Gobierno, porque nosotros le servimos a través de la justicia que siguiera avanzando en el mar territorial de Colombia (….) eso se le olvida a la prensa y entonces creen que andamos de ‘amigotes’, y resulta que no nos quieren (…) la prensa quiere hacernos ver es como si estuviéramos protegiendo un ‘amigote’ que se roba una plata”, agregó.

Lea también: “No lo ayudé a escapar”: León Fredy Muñoz sobre Carlos Ramón González en Embajada en Nicaragua