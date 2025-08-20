En La Virginia, Risaralda, encuentran a una mujer decapitada a orillas del río Cauca

En las últimas horas, fue hallado el cuerpo de una mujer en la vereda el Aguacate, del municipio de La Virginia a orillas del río Cauca, homicidio que se convierte en el tercer hecho de sangre que ocurre en el Puerto Dulce durante el año 2025.

Las autoridades señalaron que el cuerpo encontrado era el de una mujer, quien, según el reporte de las autoridades, no tenía su cabeza ni sus extremidades superiores, por lo que esto hará más lento el reconocimiento de la identidad de la víctima.

El secretario de Gobierno de La Virginia, Camilo Bayer, manifestó que están tratando de investigar si la persona fallecida es del municipio o su cuerpo fue llevado hasta la zona donde fue hallada

“Se recibe en la central de radio de la Policía Nacional un hallazgo de un cuerpo sin vida en el río Cauca por el sector de la vereda El Aguacate, donde al realizar la verificación se hace un hallazgo del cuerpo de una persona de sexo femenino en donde ha perdido algunas extremidades”.

Al sitio llegaron unidades de Criminalística quienes realizaron el levantamiento del cadáver con el fin de realizar su identificación.