La ANI y empresa china buscan acuerdo para estructurar tren interoceánico en Colombia

El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Óscar Torres, sostuvo un encuentro con la empresa estatal china Engineering Cronstruction Corporation, con el propósito de sacar adelante los proyectos férreos priorizados por el Gobierno colombiano.

Uno de los temas más relevantes durante el encuentro fue el de buscar un acuerdo para materializar la estructuración del proyecto Interoceánico, que tiene el propósito de conectar el océano Pacífico con el Atlántico, a través del cual se pretende movilizar 25 millones de toneladas de carga al año y que es una de las grandes apuestas del Gobierno Nacional, que busca dejar la fase de estructuración antes de agosto del 2026.

Al respecto el presidente de la ANI señaló: “Estamos dando pasos firmes para aprovechar nuestra integración a la Ruta de la Seda. Esto nos permitirá desarrollar infraestructura de talla mundial y posicionar a Colombia en el comercio internacional”.