Mesa directiva de Comisión de Acusación de Cámara es del Gobierno para último año legislativo

Ya quedaron elegidas la mayoría de las mesas directivas de las comisiones del Congreso para este último año legislativo. Este miércoles 20 de agosto, se eligió a quiénes van a presidir la Comisión de Acusación de la Cámara en este último año legislativo.

Esa comisión, que investiga al presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en su campaña presidencial de 2022, quedó en manos del Gobierno Nacional.

La representante Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico, es la nueva presidenta, mientras que la liberal petrista María Eugenia Lopera fue elegida vicepresidenta.

Cada una fue elegida por la mayoría de la comisión; la primera con 15 votos y la segunda con 17 votos. Entrarán en reemplazo de la última mesa directiva que estaba presidida por el liberal Leonardo Gallego y por Katherine Miranda, de la Alianza Verde.

Recordemos que en esa comisión se estudian las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro. También, recientemente, la denuncia en su contra por indignidad por las cartas del excanciller Álvaro Leyva, que hablan de presunta drogadicción.

