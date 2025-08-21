Denuncian amenazas y extorsiones a docentes en zona rural de Buenaventura

Buenaventura

La situación de violencia en Buenaventura afecta esta vez a los maestros, quienes estarían siendo víctimas de amenazas y extorsiones, según lo advirtió el representante a la Cámara por Cambio Radical, Hernando González.

La situación es tan grave que, de acuerdo con el congresista, los niños no pueden asistir con tranquilidad a las clases debido a las intimidaciones constantes contra los docentes.

“No pueden ir a trabajar los maestros y por lo tanto los niños no pueden ir a sus clases en sus escuelas, porque reciben amenazas constantes los maestros”, advirtió.

González hizo un llamado al presidente de la República, Gustavo Petro, y al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para que garanticen la seguridad en las escuelas y se evite la deserción escolar.

“Hagan respetar las escuelas, a los niños que son el futuro de este país”, agregó.

Por su parte, el personero de Buenaventura, Carlos Jefferson Potes, advirtió que los docentes han manifestado su intención de entrar en asamblea si no se toman decisiones concretas para minimizar el riesgo de amenazas.