El desgarrador relato de familia de Natalia Santo Domingo, mujer trans asesinada en Cajicá
Natalia Santo Domingo fue encontrada muerta en una habitación de su casa ubicada en Cajicá.
El pasado 9 de enero, la Policía recibió la alerta de una mujer que había sido encontrada muerta en su vivienda.
La hermana de la víctima, Diana Quintero, habló con el podcast de W Radio, Crimen y Castigo y relató el dolor que sufrió ella y su madre al encontrar a su familiar sin vida.
Diana denunció que el levantamiento del cadáver se demoró bastante y, además, no fueron guiados correctamente por el entonces abogado de su familia, por lo que “varias pruebas se perdieron”.