Este es el ejemplar que puede preñar hasta 50 cabras en 40 días: fue llamado ‘Donald Trump’ en Córdoba. Foto: Unicor.

Montería

El ingenio cordobés no se detiene, recientemente desde la Universidad de Córdoba (Unicor), se reveló un proyecto académico en el que se destacó a un ejemplar que podría preñar hasta 50 cabras en 40 días, incluso varias de mellizos.

Según la Unicor, el cabro ha tenido buena adaptación y luego de cumplir su función con varias hembras del departamento, es sometido a jornadas de descanso.

Le puede interesar en La W: Deslizamientos de tierra afectaron más de 30 casas en el sur de Montería

El profesor e investigador científico, Moris Bustamante Yánez, extensionista del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, MVZ, de Unicórdoba, explicó que este ejemplar es de la raza Europea la Mancha, que lo ha puesto esta academia al servicio de los productores del departamento, para ayudar a mejorar las razas en las pequeñas y medianas fincas, “lo que se enmarca en su tarea misional de expansión del conocimiento”.

“Este cabro se ha comportado con un excelente vigor como reproductor, nos ha dejado unas excelentes crías que vamos a evaluar en términos de producción de leche, para empezar a promocionar esta clase de razas en Córdoba y especialmente el tema de la leche caprina”, precisó el profesor Bustamante Yánez.

Según lo precisado, el cabro tendría cerca de un año de estar en el departamento de Córdoba, tiempo en el que no habría dejado de cumplir con su propósito: más crías para esta sección del país.

“Este es un gran ejemplar, tiene una excelente concentración espermática, le hacemos evaluación reproductiva y encontramos de 20 a 25 millones de espermatozoides por centímetro cúbico. Es un animal con alta capacidad de fecundación”, agregó el docente.

Por su parte, el rector de la Unicor, Jairo Torres, insistió en que “este es uno de los aportes que hace esta institución en el territorio, a través de sus proyectos de extensión rural del conocimiento, es la inclusión de genes mejorantes de leche en la región”.

De acuerdo con lo informado, este cabro ha logrado preñar a más de 400 hembras en el departamento de Córdoba. Los productores lo llamaron ‘Donald Trump’, por las características físicas del destacado ejemplar que recientemente se exhibió en la Feria Nacional de la Ganadería.

Este es el ejemplar que puede preñar hasta 50 cabras en 40 días: fue llamado ‘Donald Trump’ en Córdoba. Foto: Unicor. Ampliar