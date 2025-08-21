Exministra Buitrago cuestionó críticas del Gobierno a Nicaragua mientras niega extradiciones a EE.UU

La exministra de Justicia del Gobierno Petro, Ángela María Buitrago, criticó duramente lo ocurrido con la fuga y no extradición de Carlos Ramón González desde Nicaragua, señalando que era algo que “se veía venir” y sobre lo cual el gobierno no actuó.

Puede leer: Fiscalía pidió nuevamente a Interpol que responda sobre circular roja contra Carlos Ramón González

“Se veía venir precisamente porque se le abrió la compuerta para que saliera del país cuando ya había una investigación penal. Lo primero que debían haber hecho era tomar las medidas para que esas personas que eran claramente indiciarias desde el mismo momento de la investigación inicial tuvieran las medidas para no salir del país”, sentenció Buitrago.

Pero además puso el dedo en la llaga, al criticar que mientras el Gobierno cuestiona al régimen de Daniel Ortega, desde Colombia no se extradita en varias ocasiones a peligrosos delincuentes que son solicitados en otros países (como Estados Unidos).

“Por eso yo defendía tanto el cumplimiento de la extradición, porque ahora no podemos reclamar que no extraditen de un país cuando nosotros también no estamos extraditando hasta los otros países”, dijo la exministra y exfiscal.

Lea aquí: Colombia pidió a Nicaragua reconsiderar asilo político otorgado a Carlos Ramón González

Asimismo, enfatizó en que la decisión nicaragüense de no extraditar a Carlos Ramón González tiene también una connotación política con base en la protección que se le otorga a González por ser exmiembro de un grupo guerrillero.

“Esto tiene una repercusión muy importante, porque considerar que los delitos de corrupción y los delitos que tienen que ver con la presunta, y digo presunta porque sigue habiendo presunción de inocencia hasta tanto la ejecutoria de la sentencia no se cobre”, agregó.