Fue secuestrado un menor de edad en zona rural del Catatumbo.

Catatumbo

Las autoridades en Norte de Santander están en máxima alerta, tras conocerse el secuestro de un menor de 17 años, identificado como Jonathan Santiago, quien fue plagiado la noche de este miércoles 20 de agosto en zona rural del municipio de Ocaña.

El hecho, según lo narraron las autoridades, se dio minutos después que el estudiante de décimo grado, terminara su jornada escolar en el colegio Francisco Fernández de Novoa, tomó su motocicleta y en el trayecto, fue interceptado por un hombre en un vehículo, quien se lo llevó con rumbo desconocido.

Desde entonces, las autoridades activaron un plan candado en el municipio de Ocaña. La mañana de este jueves 21 de agosto, el vehículo donde se presume fue secuestrado el menor, fue hallado incinerado en la vía que comunica con el municipio de Convención.

Hasta el momento se desconoce quienes estarían detrás de esta acción, mientras las autoridades continúan con la búsqueda.