Investigan el asesinato de joven de 16 años en La Unión, Valle del Cauca

La Unión

Tras un violento tiroteo ocurrido en el polideportivo El Jardín del municipio de La Unión, Valle del Cauca, las autoridades confirmaron el fallecimiento de un joven de 16 años, víctima de las balas.

De acuerdo con información oficial, en medio de la balacera, también resultó herida una mujer, quien fue atendida en un centro asistencial y se encuentra fuera de peligro.

“Desafortunadamente se trata de un menor de 16 años, al cual, al verificar en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes presenta dos anotaciones: una por fabricación y tráfico de estupefacientes, y otra por violencia intrafamiliar”, detalló la Brigadier General, Sandra Liliana Rodríguez, comandante del Departamento de Policía Valle.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y determinar si el joven había recibido amenazas previas.