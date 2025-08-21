Regiones

“Ninguna ciudad de Colombia merece volver a las épocas oscuras”: alcalde de Montería tras ataques

El alcalde Hugo Kerguelén rechazó los hechos violentos registrados este 21 de agosto en Cali y Amalfi, Antioquia.

Alcalde de Montería, Hugo Kerguelén. Foto: La W/Claudia Hernández.

Alcalde de Montería, Hugo Kerguelén. Foto: La W/Claudia Hernández.

Montería

En una rueda de prensa ante medios del departamento de Córdoba, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, rechazó los hechos violentos registrados este 21 de agosto en Cali y Amalfi, Antioquia. El mandatario envió un mensaje de solidaridad ante los reportes de personas muertas y heridas.

Ninguna ciudad de Colombia merece volver a estas épocas oscuras que se vivieron hace tiempo en nuestro país. Expresamos apoyo y solidaridad a esos policías que en un helicóptero fueron derribados en Amalfi, Antioquia, ocho muertos y seis heridos. Estamos muy pendiente de ellos, de los que sobrevivieron y rechazamos con total contundencia estos hechos que se están registrando en el país”, puntualizó el mandatario municipal.

Le puede interesar en La W:

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz, dijo que están alerta y coordinando en caso de que los uniformados que resultaron heridos sean trasladados a la capital de Córdoba.

Estamos atentos para el tema asistencial, ya tenemos dispuestas ambulancias, el helipuerto en el Ejército y el aeropuerto para atención en caso de que los uniformados heridos sean traslados a Montería”, expresó el uniformado.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad