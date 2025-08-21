Ordenan a Academia Fox Pozo de Oportunidades suspender operaciones: funcionaba como pirámide

La Superintendencia de Sociedades le ordenó a la Academia Fox Pozo de Oportunidades suspender las operaciones por captación ilegal de dinero. La orden también cobija a Josué Zorro, propietario del establecimiento, y a Nidia Enith Caro Tuay.

Según la entidad, esta empresa funcionaba como una pirámide pues invertía el dinero a través de trading y garantizaba una rentabilidad del 10%, mediante cursos en los que prometían aprender a invertir y, posteriormente aplicar dicho conocimiento para obtener ganancias al entregar el dinero.

“En algunos contratos que firmaban se acordó el depósito del dinero en pesos colombianos y otros en dólares americanos. El negocio no estaba soportado en una fuente real de generación de valor, lo cual lo convierte en un esquema insostenible que se apoya exclusivamente en la entrada recursos, característica propia de un sistema de captación no autorizada, tipo esquema piramidal”, se lee en la comunicación de la entidad.

Por estos hechos, van a intervenir la compañía.

La empresa tendrá que devolver los 1.949 millones de pesos que les debe a alrededor de 30 inversionistas.

Al respecto, Billy Escobar, superintendente de Sociedades invitó a “informarse de manera adecuada sobre las ofertas de inversión que reciben y a denunciar cualquier hecho sospechoso ante las autoridades competentes”.

“Solo actuando con prevención y responsabilidad podemos proteger nuestro dinero y evitar convertirnos en víctimas de esquemas fraudulentos que afectan la confianza y la seguridad económica de los colombianos”, advirtió el funcionario.

