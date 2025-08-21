¿Qué hacer si su vuelo fue cancelado o retrasado? Esto dice el Ministerio de Transporte

Viajar en avión puede ser una acción compleja cuando un retraso o una cancelación le cambia los planes. De hecho, según el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, este es el reclamo más recurrente entre los usuarios del rubro de las aerolíneas. Por esto mismo es mejor tener claro qué hacer y qué exigir en cada caso.

Lo primero es revisar la causa de cancelación, si la causa no es atribuible a la misma aerolínea, como condiciones meteorológicas peligrosas, la compensación es distinta cuando si lo es.

Si la causa de cancelación es meteorológica, usted como pasajero tiene derecho, según el Ministerio del Trabajo a: “recibir información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea” sobre la suspensión del vuelo lo más pronto posible, así como también tiene derecho a solicitar la reprogramación del vuelo o exigir la devolución total del precio pagado por el tiquete, sin ningún cobro adicional.

Si hablamos de una cancelación que se le puede atribuir a la aerolínea, los derechos del pasajero abarcan otras compensaciones. Además de la información clara y la posibilidad de reembolso y ser reacomodado en otro vuelo, el usuario debe ser compensado por la aerolínea con una suma equivalente al 30% del valor del vuelo que fue cancelado, pagado en efectivo a no ser que el pasajero solicite una alternativa.

Hasta ahí con las cancelaciones, pero las demoras en los vuelos también tienen regulaciones en la ley: Si el retraso supera la hora, pero es menor a 3 horas, la aerolínea debe ofrecerle un refrigerio y brindar comunicación telefónica. Si la espera se alarga y llega hasta las 3 horas a 5 horas, el pasajero tiene derecho a recibir un alimento de acuerdo con la hora actual.

Si la espera supera las 5 horas, la aerolínea debe entregar, aparte de los refrigerios, el 30% del valor del tiquete del vuelo retrasado, cifra que se paga en efectivo o en otra modalidad a pedido del pasajero. Si la demora supera las 10 de la noche, al aerolínea está obligada a proporcionar hospedaje y cubrir los gastos de traslado entre el hotel y el aeropuerto.

Otro problema común que genera retrasos son los errores en la impresión y/o expedición de tiquetes de vuelo. En estos casos, la aerolínea no puede obligar al pasajero a que asuma los costos derivados de una equivocación que no era de él. El usuario tiene derecho a que se corrija el tiquete sin pagar extra y, en caso de mayores problemas, a que se apliquen las compensaciones correspondientes.

El Ministerio de Transporte y las autoridades en general insisten en que los pasajeros deben conocer estos derechos y presentarlos formalmente en caso de irregularidades. Para ello, es fundamental conservar los documentos de viaje y radicar la queja directamente ante la aerolínea y, de ser necesario, escalarla ante la Superintendencia de Transporte, que es la entidad encargada de proteger a los usuarios en casos dónde sus derechos son vulnerados en el rubro de líneas aéreas o terrestres.

