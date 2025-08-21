Ya se superó la meta del Plan Nacional de Desarrollo en generación de energías limpias: MinEnergía

La cartera de Minas y Energía, anunció un nuevo decreto para incentivar la generación de energías limpias, luego de conocerse que Colombia superó los 3 gigavatios de este tipo de energías que sumó al sistema eléctrico del país.

Puede leer: Generación de energías limpias en Colombia llegó a tres gigavatios

Se trata de una subasta de expansión que busca reducir la dependencia de la energía convencional y lograr así la transición energética para dar mayor estabilidad a este tipo de proyectos, al respecto habló Edwin Palma, ministro de Energía. “Es un decreto que convoca una subasta para energías renovables, con contratación de la venta de energía a largo plazo”.

Le puede interesar: ¿Qué le falta al Gobierno Petro para cumplir sus metas en la transición energética?

La idea es que a través de un incentivo las plantas de generación de energías renueven su tecnología hacia fuentes más limpias como energía solar, eólica e hidráulica, y puedan acceder asignaciones de hasta 10 años, “con el propósito de que más proyectos se puedan desarrollar, más proyectos cierren financieramente y podamos tener más energía limpia para cerrar esas brechas e ir sustituyendo la energía fósil”, agregó el ministro de Minas y Energía.

El funcionario destacó que Colombia ya superó los 2 gigavatios contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo, no obstante se busca dar mayor estabilidad a este tipo de inversiones.