Aplazada convocatoria de sesiones extras en la Asamblea del Magdalena

La Gobernación del Magdalena había convocado a sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental para este 22 de agosto; sin embargo, la convocatoria fue revocada horas antes. Ante esta situación, la presidenta de la corporación, Ángela Cedeño, explicó que el aplazamiento obedeció a un error en la redacción del decreto, por lo cual pidió que se corrija de manera inmediata.

“En el departamento del Magdalena, el 21 de agosto llegó el decreto de la convocatoria a sesiones extras porque hay proyectos de vital importancia en trámite. La sorpresa fue que, estando ya citados, recibimos la cancelación del llamado. Extraoficialmente nos informaron que están ajustando el decreto, pues incluía una convocatoria para diciembre que no correspondía. El documento será radicado nuevamente de forma correcta”, precisó.

Asimismo, diputados como Marta García y Amed Zawady manifestaron su interés para dar inicio a las reuniones, esto con el fin de estudiar diferentes proyectos claves para el desarrollo del departamento, como alivios tributarios, tierras y nivelación salarial de funcionarios.