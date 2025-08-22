Beéle fue reconocido como víctima de violencia intrafamiliar por la justicia colombiana

Beéle en el Movistar Arena de Madrid, España, el 11 de abril de 2025. FOTO: David Benito/Getty Images)

El abogado Víctor Mosquera Marín, defensor del cantante Brandon de Jesús López Orozco, conocido artísticamente como Beéle, confirmó que “se resolvió el proceso administrativo mediante el cual se declaró responsable a Camila Andrea Rodríguez Ascanio por hechos de violencia intrafamiliar en contra del representado”.

Debido a esto, se impusieron medidas de protección definitivas a favor del artista, por lo que se garantizan sus derechos fundamentales a la integridad, buen nombre, intimidad y seguridad personal, “así como ha impuesto prohibiciones y obligaciones de carácter correctivo dirigidas a la señora Rodríguez Ascanio con la finalidad de que esta pueda obtener herramientas en la resolución de conflictos, manejo de impulsos y emociones”.

Mosquera señaló que también que se le solicitó que garantice la comunicación de Beéle con sus hijos sin intermediación o afectación de terceras personas.

“Este pronunciamiento constituye un paso firme en la lucha contra la violencia intrafamiliar, reafirmando que este tipo de conductas son inaceptables y generan consecuencias jurídicas serias, en cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política y las leyes que rigen la materia”, afirmó.

También agregó que: “como representantes del señor Brandon de Jesús López Orozco, destacamos la importancia de esta decisión, que no solo reconoce la responsabilidad de la agresora, sino que también reafirma el deber del Estado de proteger de manera efectiva a las víctimas de violencia”.

