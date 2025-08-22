Bold lanza bolsillos de ahorro con rentabilidad de 10%, ¿cuál es la entidad que da más rentabilidad?

La fintech colombiana Bold, que saltó a la fama por sus datáfonos a bajo costo, anunció que dará 10% de rentabilidad en sus bolsillos, que se pueden abrir teniendo una cuenta de ahorros con esta entidad.

En una comparación que hizo esta compañía, las cuentas de ahorro ofrecen rendimientos que oscilan entre el 0,05% y el 9,5% efectivo anual.

Los usuarios podrán crear hasta 10 bolsillos diferentes, para organizar el dinero según objetivos concretos. Por ejemplo, un ahorro para emergencias, pago de impuestos, inversión en sus negocios, proyectos personales, viajes, estudios o cualquier meta financiera.

Incluso, las personas pueden automatizar el proceso de ahorro, seleccionando cuánto porcentaje quieren ahorrar.

José Vélez, CEO de Bold, afirmó que con estos bolsillos buscan democratizar el acceso a una rentabilidad superior. “Hemos identificado una gran brecha en el mercado financiero colombiano. Mientras existen múltiples opciones de rentabilidad, muchas personas y negocios no logran acceder a tasas competitivas o enfrentan barreras que limitan el crecimiento de su dinero”, señaló el empresario.

La fintech aclaró que a diferencia de productos de inversión que bloquean el dinero, los fondos de estos Bolsillos están disponibles las 24 horas sin penalizaciones ni restricciones.

