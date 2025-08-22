Cinco colombianos fueron detenidos al ingresar con armas de fuego a Venezuela
Los individuos portaban, además, tres chalecos antibalas, dos computadores y seis celulares.
Según autoridades del estado de Apure, en Venezuela, cinco colombianos fueron detenidos el pasado domingo 10 de agosto cuando ingresaron a territorio venezolano con armas de fuego en el marco de un operativo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Los colombianos, identificados como Omar Rincón, Mayiled Bustos, William Rodríguez, Camilo Vanegas y Diana Viloria, portaban, además de las armas, tres chalecos antibalas, dos computadores y seis celulares.
De acuerdo con lo comunicado en el canal de Telegram del secretario de Seguridad Ciudadana del estado Apure, Ramón Cabeza, los individuos se trasladaban en una camioneta Toyota Prado blindada, con placas colombianas, y su destino era la localidad de El Amparo, que queda en dicho estado.
