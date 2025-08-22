En Fiestas de Pereira, Herencia de Timbiquí rechaza actos de violencia en Cali y Amalfi

En medio del concierto ofrecido junto a la Banda Sinfónica de Pereira, este jueves en la Plaza Cívica Ciudad Victoria como parte de las Fiestas de la Cosecha, la agrupación Herencia de Timbiquí envió un contundente mensaje de rechazo a la violencia que se registró en Cali y Amalfi.

Los artistas interrumpieron brevemente su espectáculo para solidarizarse con las víctimas y condenar los hechos ocurridos, quien tomó la vocería fue William Angulo, uno de los cantantes de esta agrupación musical.

“Tenemos el corazón en Cali, porque somos caleños por adopción. más de 15 años viviendo en Cali y rechazamos vehementemente lo que sucedió en la ciudad con un carro bomba que hubo, que estalló. Los violentos no son tolerados en ninguna parte de Colombia”

El público pereirano, que acompañó masivamente la jornada musical, aplaudió la postura del grupo, reconociendo la importancia que desde la música se promueva un mensaje de unidad y reconciliación.

Con su intervención, Herencia de Timbiquí reafirmó que el arte y la cultura son herramientas poderosas para construir una sociedad en la que la violencia no tenga cabida.