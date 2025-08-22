FBI registró la oficina del exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton, en Washington

Agentes del FBI retiran objetos de la casa del exasesor de seguridad nacional de Donald Trump, John Bolton, el 22 de agosto de 2025 en Bethesda, Maryland. (Foto de SAUL LOEB/AFP vía Getty Images) / SAUL LOEB

El FBI estadounidense realizó este viernes 22 de agosto un registro de la oficina del exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton, en Washington, horas después de que acometieran un operativo similar en su domicilio del estado de Maryland para tratar de hallar documentos clasificados.

Los agentes de la agencia federal accedieron al despacho que el exasesor del presidente Donald Trump, convertido en un duro crítico del mandatario, tiene en el centro de la capital estadounidense.

Poco antes, el FBI registró su vivienda en Bethesda (Maryland), muy cerca de Washington, para determinar si ha compartido ilegalmente o posee información clasificada, según fuentes cercanas a la investigación citadas por medios estadounidenses.

El propio Donald Trump, al ser preguntado al respecto, aseguró no saber “nada” del proceso y dijo sobre su exasesor que es “un tipo bastante ruin” y que no le gusta.

“Es una persona muy callada, salvo cuando puede decir algo malo sobre Trump en la televisión. No es una persona inteligente, podría ser alguien muy antipatriótico, ya lo averiguaremos”, añadió.

Bolton, que frecuentemente da entrevistas para criticar la política internacional de Trump, ya fue objeto de un intento frustrado de la primera Administración Trump para detener la publicación de su libro “The Room Where It Happened” por supuestamente contener información clasificada.

Cuando fue cesado, Trump argumentó que Bolton, un conocido halcón en política exterior que fue el embajador estadounidense ante la ONU durante el segundo mandato de George W. Bush, intentaba empujarle hacia una acción militar en Irán.

Más recientemente, Bolton ha sido muy crítico de la cumbre de Trump con el presidente ruso, Vladímir Putin, que ha asegurado está manipulando al presidente estadounidense a favor de los intereses rusos.

