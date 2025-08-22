Fue hostigada base militar La Esperanza, del municipio de El Tarra, Norte de Santander

Norte de Santander

La comunidad del municipio de El Tarra, Norte de Santander, a través de videos, dejó en evidencia el hostigamiento que se presentó la noche de este jueves 21 de agosto, contra la base militar La Esperanza.

El hecho, por fortuna, no dejó civiles lesionados, ni personas muertas.

Más información Fue secuestrado un menor de edad en zona rural del Catatumbo

Según lo dio a conocer la misma comunidad, por cerca de 20 minutos se presentó esta acción violenta, que generó tensión en los pobladores, quienes solo tuvieron la opción de resguardarse en sus viviendas, mientras escuchaban las ráfagas de fusil e incluso, algunos explosivos.

Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto, mientras la comunidad comienza su día, bajo la tensión de un posible nuevo ataque.

En esta región del departamento hay fuerte presencia del ELN y las Disidencias de las FARC.