“Hoy vemos la falta de apoyo a las instituciones”: Francisco Forero, mayor general (r) tras atentados

“Hoy vemos la falta de apoyo a las instituciones”: Francisco Forero, mayor general (r) de la FAC

Francisco Forero, mayor general en retiro de la Fuerza Aérea, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta para hablar sobre los atentados terroristas que se han registrado en el país este jueves 21 de agosto.

Es de recordar que se reportó un atentado terrorista en inmediaciones de la Escuela Marco Fidel Suárez, en Cali, el cual deja al menos 6 muertos y un ataque de dron con explosivos a un helicóptero de la Policía Nacional en el departamento de Antioquia.

Sobre esto, Forero aseguró que no solo como general sino como colombiano, siente un profundo dolor y un respeto inmenso por las instituciones de Colombia.

“Un sentimiento de dolor de patria, de lágrimas de sangre por lo que está sucediendo, pero obviamente esta es una estrategia que ya se viene cocinando y que desafortunadamente hoy vemos que la falta de apoyo a las instituciones llegan a este desasosiego del país”, dijo.

Además, fue enfático en mencionar que “estos terroristas ya cogieron la delantera y han empezado a desestabilizar cada vez más a las instituciones, al Estado y “con algunas actuaciones permisivas de ese mismo Estado en sus declaraciones, hacen que ellos se envalentonen y hagan lo que están haciendo”.

Por otro lado habló de la disminución que se tuvo en el presupuesto de las Fuerzas Militares, haciendo énfasis en que si bien sí se ha tenido un deterioro, en el presupuesto de inversión no hay un incremento.

“Escasamente da para sostener lo que hemos invertido y progresar”, dijo.

Y detalló: “La inteligencia está completamente debilitada con unas falencias no solo en la estructura y en la capacidad para poder captar la información y poder evitar este tipo de atentados”.