Medidas contra la inseguridad: 150 estaciones de bicicletas compartidas en Bogotá serán desactivadas

Por medio de un comunicado la empresa Tembici, que presta el servicio de bicicletas compartidas en Bogotá, anunció que debido a la gran cantidad de hechos vandálicos en contra de las bicicletas y el sistema en general, desactivarán varias estaciones.

“Ante este escenario, la compañía ya encontró una solución para fortalecer la seguridad del sistema de bicicletas compartidas, actualmente en fase de implementación, reafirmando su compromiso con la operación en la ciudad. La decisión fue formalizada tras una reunión realizada el pasado viernes 15, entre Tembici, y el Gobierno colombiano. Como parte de este plan, cerca de 150 estaciones serán desactivadas y retiradas temporalmente”, dicen en el comunicado.

Desde la empresa agregaron que la medida planteada es necesaria “para garantizar la seguridad pública y validar la solución conjunta desarrollada con las autoridades, permitiendo que el sistema continúe operando de manera más segura y eficiente”.

En su momento, la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz confirmó que tenían el reporte de más de 100 estaciones del sistema vandalizadas.

“Estamos haciendo un seguimiento con la Secretaría de Seguridad para saber cuál es la situación que está generando esto y poder apoyar, por supuesto, todo el proceso de denuncias y demás gestiones que debe realizar la empresa frente al sistema”, agregó la funcionaria.

Lea aquí: Vandalismo estaría acabando con sistema de bicicletas compartidas en Bogotá, según empresa Tembici

Por ahora, el contrato entre la Secretaría de Movilidad y Tembici sigue vigente y lo estará hasta 2029, por lo que se tomarán las medidas necesarias para que se pueda seguir prestando el servicio en la ciudad.

Escuche W Radio en vivo