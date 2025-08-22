MinInterior inauguró comando de Policía en el Atlántico para el fortalecimiento de la seguridad

Consejo de ministros martes 19 de agosto. Armando Benedetti. Foto: Joel González - Presidencia de la República / Joel_Gonzalez

Este jueves 21 de agosto, desde la Plaza Principal de Sabanalarga, Atlántico, el ministro del Interior, Armando Benedetti, en compañía del gobernador Eduardo Verano y del director general de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana pusieron en marcha el comando que brindará seguridad a 18 municipios del departamento.

La acción corresponde a las medidas que se implementarán en el país, en el marco de la estrategia ‘Aliados Por La Seguridad’ del Ministerio del Interior.

El nuevo Comando Departamental de Policía del Atlántico, albergará a 318 uniformados encargados de coordinar la seguridad en 18 municipios no pertenecientes al área metropolitana de Barranquilla, además de 43 corregimientos, 40 veredas y 390 barrios.

La infraestructura, según el MinInterior, beneficiará a más de 546.000 habitantes del departamento.

En su discurso, Benedetti destacó que, con el proyecto, será centralizada la atención de emergencias en una sola plataforma.

“Aumentamos la eficiencia y la capacidad de respuesta en todo el territorio. Garantizamos mayor coordinación entre las entidades de socorro y mejoramos la percepción de seguridad, porque la tranquilidad también se siente y se transmite”, dijo.

Las instalaciones funcionarán 24 horas del día y concentrarán todas las capacidades operativas de la Policía Nacional, incluyendo especialidades como Gaula, Sijín, Goes, Tránsito, Carabineros, Policía Ambiental, Patrulla Púrpura e Infancia y Adolescencia.

En medio del evento, se realizó la firma protocolaria del convenio entre el Gobierno Nacional y la Gobernación del Atlántico por un valor de $44.992 millones, para la dotación de equipos de seguridad.

En el espacio, la Policía Departamental recibió dotación de parque automotor, equipos logísticos y de cómputo.