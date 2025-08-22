Murió Carlos ‘El Cerdo’ Molina, humorista colombiano

Carlos “El Cerdo” Molina falleció el jueves 21 de agosto de 2025, según confirmó la cuenta oficial de X del programa La Tele Letal. Molina era una presencia habitual en este espacio, junto a Martín de Francisco y Santiago Moure, y también en El Siguiente Programa.

La publicación en X expresó: “Carlos Molina ha fallecido. Da tristeza reconocer que somos como un sueño, pero Carlos no ha muerto, ahora es ilimitado, capaz de cualquier forma y cualquier color y no atado a ninguno. Vivirá y crecerá en la mente de todos los que lo recordamos”.

En medios y redes, el anuncio generó conmoción y expresiones de afecto entre seguidores y colegas, quienes destacaron su estilo particular y su impacto en el humor colombiano.