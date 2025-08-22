‘Pachito’ era un gran ser humano, alegre y servicial: Jorge Merchán, hermano de policía asesinado

Francisco Javier Merchán Granados, era oriundo del municipio de Mongua, (Boyacá) y se desempeñaba como piloto de la Policía Nacional desde hace 8 años / Foto: Redes Sociales.

Tunja

El atentado terrorista perpetrado con un dron a un helicóptero de la Policía Nacional en los límites entre Amalfi y Anorí, en el nordeste de Antioquia, y en que fallecieron 13 uniformados, toca al departamento de Boyacá.

El piloto de la aeronave era el capitán Francisco Javier Merchán Granados, un joven de 35 años, oriundo del municipio de Mongua en Boyacá, y quien en el mes de septiembre iba a hacer el curso de ascenso a Mayor, fue uno de los 13 policías que perdió la vida.

‘Pachito’, como lo llamaban cariñosamente en el seno de su hogar, era el menor de cuatro hermanos y soñaba con servirle a su país desde la institución policial. Su hermano mayor, Jorge Andrés Merchán, lo recuerda como un hombre alegre y muy servicial.

“Mi hermano ‘Pachito’ era un excelente ser humano, era una persona entregada a su trabajo, una persona ejemplar, entregada a su patria, que ponía todo por encima para estar allá prestando su servicio, una persona disciplinada, muy alegre, fiel y firme, un excelente esposo, un excelente padre, hermano, hijo, una persona ejemplar, nadie podría decir lo contrario”, afirmó su hermano, Jorge Merchán Granados.

Francisco Javier llevaba más de 15 años en la institución y como piloto tenía 8 años de servicio.

“Pachito, porque nunca le llegamos a decir Francisco, siempre le decíamos Pachito, hacía parte de la Policía Nacional hace aproximadamente 16 años, prestó su servicio militar obligatorio en esa institución tan pronto terminó su bachillerato. Gracias a sus capacidades logró ingresar a la Escuela de Oficiales de la Policía en el 2013, se graduó como subteniente, luego ascendió a capitán y estaba a punto de empezar su curso de ascenso para mayor. Desde hace aproximadamente 8 años era piloto de la Policía Nacional”, narró su hermano mayor.

Jorge Andrés recuerda que antes de recibir la nefasta noticia sobre el atentado al helicóptero que piloteaba su hermano, estaba almorzando en familia.

“Nosotros estábamos almorzando y sobre el mediodía recibimos una llamada de algún conocido que nos preguntó por mi hermano, yo inmediatamente le escribí a él pero no le llegaron los mensajes, le escribí a la esposa y ella inmediatamente me llamó, atacada llorando y me dijo que habían tumbado el helicóptero de Pacho. Cuando nos dieron esa noticia entramos en un limbo, no sabíamos nada, nadie nos daba razón, llamábamos a cuanto amigo se nos venía en la cabeza para preguntar en qué estado estaba mi hermano y ya después de una o dos horas de angustia nos dijeron que estaba herido, que estaba estable y esa fue la noticia que nos dieron todo el tiempo”, agregó.

Francisco Javier Merchán Granados estaba casado con Adriana Pinzón, mayor de la Policía Nacional, y era padre de dos hijas; Luciana de 9 años y Gabriela de 6 meses de nacida.

Hasta el momento no se sabe si las exequias de Francisco Javier se realizarán en el municipio de Mongua o en la capital del país, ciudad de residencia.