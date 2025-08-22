Actualidad

Por quinto trimestre consecutivo, el PIB de hidrocarburos registró una variación negativa

De acuerdo con Campetrol, estas cifras obedecen al precio internacional, pero también a problemas internos como los paros.

Foto: GettyImages

Foto: GettyImages / Anton Petrus

Alejandro Arteaga

La Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), dijo que para el segundo trimestre de este año el Producto Interno Bruto del sector registró una contracción de 5,7%.

La extracción más refinación de hidrocarburos en Colombia sigue registrando una variación negativa, puesto que, en el segundo trimestre de 2025, según cifras del Dane, la contracción fue de 5,7% respecto al mismo periodo de 2024.

Por otra parte, la contribución del sector de petróleo, gas y energía, al crecimiento económico del país también fue inferior a la de hace un año, al pasar de 3,9% en el periodo mayo - junio de 2024 a 3,6% en el mismo periodo de este año.

De acuerdo con Campetrol, estas cifras obedecen al precio internacional, pero también a problemas internos como los paros.

“Las cifras del sector evidencian una contracción en el PIB de hidrocarburos impactado principalmente por el precio del marcador Brent, los paros y bloqueos en el territorio y un descenso en la producción de gas, al tiempo que se observa estabilidad en la actividad de taladros. Estos resultados permiten dimensionar la dinámica actual de la industria y su incidencia en la economía nacional”, afirmó Nelson Castañeda, presidente ejecutivo de Campetrol.

Cifras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos evidencian una disminución de 4,3% en la producción promedio de petróleo fiscalizado en el primer trimestre de este año, si se compara con el registrado un año atrás.

