Personería de Barranquilla cuestionó modelo tarifario de energía aplicado en la Costa

Imagen de referencia de una torre de energía.

En su más reciente pronunciamiento, la Personería Distrital de Barranquilla criticó fuertemente el modelo tarifario aplicado por las empresas de energía en la Costa Caribe.

Aunque condenaron públicamente el hurto de fluidos eléctricos, explicaron que las pérdidas de energía estuvieron siendo trasladadas por un largo periodo a los usuarios que sí pagaban el servicio.

En ese sentido, el Ministerio Público recordó que, después de una acción popular interpuesta por los personeros de Barranquilla y Santa Marta, se logró cambiar dicha disposición.

“Condenamos el robo de energía. Antes de la acción popular, ese costo se le trasladaba a quienes sí pagan”, indicaron.

La entidad también se refirió al principio de corresponsabilidad que deben tener las empresas que operan el servicio público, señalando que, pese a los altos costos de la tarifa de energía, se evidencian deficiencias y rezagos en la infraestructura eléctrica.

“Pero el principio de corresponsabilidad empieza por la empresa: que cobra las tarifas más altas con el servicio más deficiente y la infraestructura eléctrica más rezagada”, detallaron.

La Personería de Barranquilla culminó asegurando que, el “problema no está en el pago (que corresponde hacer), sino en el servicio (que no se presta)”, debido a que, según ellos, la mora está en el sistema eléctrico y en el modelo que se está aplicando.

“El problema no es la gente, el problema es el modelo: la mora está en el sistema”, finalizaron.