Refuerzan seguridad en siete estaciones de Policía del departamento de Córdoba

El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz, confirmó que siete estaciones fueron reforzadas en los municipios de Montería, Cereté, Ciénaga de Oro, San Carlos y San Pelayo, teniendo en cuenta la directriz nacional por los ataques terroristas registrados en zonas como Amalfi (Antioquia), Cali y Caquetá, durante los días 21 y 22 de agosto.

“Tenemos un fortalecimiento en las instalaciones y en el personal uniformado. Frente a las recientes acciones terroristas, ya tenemos un trabajo coordinado con el Ejército Nacional y el alcalde de Montería; esas han sido las reuniones que hemos sostenido en los últimos días”, precisó el uniformado.

“La presencia del Ejército se ha fortalecido en las zonas perimetrales de la ciudad de Montería, en las zonas de ingreso a la capital de Córdoba. Todas las estaciones son prioridad y todas están en alerta. Estamos en alistamiento de primer grado”, agregó.

Cabe recordar que, los últimos hechos criminales contra la fuerza pública en Córdoba se registraron bajo el llamado ‘plan pistola’ que promovió el grupo armado organizado Clan del Golfo durante los meses de abril y mayo de 2025, tiempo en el que se reportaron 11 ataques que dejaron siete uniformados muertos (cuatro soldados y tres policías) y seis más heridos (cuatro policías, un miembro de la Armada y un soldado).

Los desafortunados casos se presentaron en los municipios de Lorica, Ciénaga de Oro, Chimá, Montería, La Apartada, San Antero, San Carlos, Puerto Escondido, Sahagún, San Bernardo del Viento y Buenavista.