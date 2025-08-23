Mide 21 km² y es el único país del mundo que no tiene ciudad capital: ¿por qué?

El Planeta Tierra, hogar de millones de especies animales y, además, casa del ser humano, con el paso del tiempo tanto en materia geográfica como evolutiva de las civilizaciones, comenzó a tener determinadas divisiones políticas que se terminaron conociendo como países, naciones o estados.

Estos mismos se encuentran ubicados en los cinco continentes que hay sobre globo: Europa, Asia, África, Oceanía y América, que son el hogar de los cientos de países que existen en el mundo.

Según un dato de la ONU citado por la reconocida revista National Geographic, en el planeta hay alrededor de 195 países. Lo relevante del hecho es que cada uno de los países que habita la Tierra tienen una organización interna en la que destaca, principalmente, el hecho de tener una ciudad capital.

Por ejemplo, la capital de Colombia es Bogotá, la de Brasil es Brasilia, la de Alemania es Berlín, la de China es Pekín, entre otras que tienen una metrópoli como centro principal de los movimientos sociales, económicos y políticos de esa nación.

Sin embargo, hay países que manejan una organización diferente, hasta el punto de tener, por ejemplo, más de una capital.

O, por el contrario, no tener una capital y sí, existe un país en el mundo que no tiene capital.

En W Radio le contamos de qué país se trata.

¿Cuál país del mundo no tiene capital?

Pues bien, el Ministerio de Relaciones Exteriores de España explica en su página web que el único país del mundo que no tiene capital es Nauru.

La cartera de Exteriores española explican que Nauru no tiene capital oficial como tal; sin embargo, “el Parlamento y la mayoría del Gobierno tienen sede en Yaren“ , un distrito que es considerado como la capital, a pesar de que no sea de manera oficial como sí se mantiene en otros países en donde su metrópoli central si tiene el título de capital.

Así mismo, explican en la web que esta Nación es "considerada la república independiente más pequeña del mundo, se encuentra situada a 42 kilómetros al sur del ecuador y a 4.000 kilómetros al noreste de Sidney. La superficie de Nauru es de 21 km2 ″.

Lo anterior deja entre ver que es un país ubicado cerca a Oceanía.

¿Por qué no tiene capital?

Según fuentes geográficas, esta ciudad no tiene capital porque su extensión no lo ve como necesario, al ser tan pequeña se considera que no necesita de una capital o centralizar todo su gobierno puntualmente en un solo lugar.

Como dato curioso, Nauru cuenta con una población aproximada de 12.000 habitantes. Su idioma es el nauruano, aunque el inglés es hablado extensamente. Por otro lado, se maneja como moneda el dólar australiano y además, está clasificado por el Banco Mundial como una economía de ingresos altos (2024), En agosto de 2023 Nauru realizó gestiones bilaterales para conseguir el aplazamiento hasta el 1 de enero de 2026 de la propuesta del CAD-OCDE de incluir a este país en la lista de países de renta alta.