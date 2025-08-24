Joven desempleado devuelve $30 millones que se había encontrado en un establecimiento en Montería

Montería

En un gesto honestidad, el loriquero Carlos Elías López Espitia, contador público de profesión, devolvió un bolso que contenía $30 millones, luego de que lo encontrara abandonado en las instalaciones de Homecenter, norte de Montería. La entrega del dinero se hizo efectiva este 23 de agosto en las instalaciones del Comando de la Policía Metropolitana de Montería.

“Este es un caso que nos hace sentir orgullosos como colombianos, la historia comienza hace cuatro días, cuando se pierden 30 millones de pesos en el Homecenter de Montería, inicialmente fue denunciado como hurto, pero hoy tenemos el desenlace. Un joven se encuentra el dinero en el baño, primero pensó que era basura; pero al caerse un fajo de billetes se da cuenta que hay dinero y decide guardarlo”, informó el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz, sobre el caso.

“Al guardarlo, decide esperar a ver si aparece el dueño, ve en las noticias que el caso se reporta como hurto y decide presentarse en las instalaciones del Comando de la Policía para hacer entrega del dinero y lograr contactar al propietario. Se trata de una pareja de la tercera edad que había decido sacar sus ahorros para un tratamiento médico y por diferentes situaciones habían olvidado el dinero en el baño”, agregó el uniformado.

Por su parte, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, resaltó el gesto del ciudadano y como recompensa le ofreció trabajo en la Secretaría de Hacienda de la capital de Córdoba.

“Te felicito, crecer en valores es muy importante. Acciones como esta nos llenan de esperanza, porque una persona como tú, que tiene necesidades y afronta una situación de desempleo, devuelve $30.000.000, nos demuestra que sí somos gente buena”, expresó el alcalde al joven contador.

“Ahora vas a trabajar en la Secretaría de Hacienda, porque personas honestas como tú son las que necesitamos en nuestra ciudad y en el país. Bienvenido a la administración: ahora vas a cuidar la plática de los monterianos”, agregó el mandatario municipal.

Finalmente, el joven manifestó que “salí a buscar a la persona que había dejado el bolso, pero cuando uno se encuentra un dinero siempre aparece dueño por todas partes y por eso decidí asegurarlos hasta que apareciera el respectivo propietario. Me siento muy bien con este ofrecimiento del alcalde porque no tenía empleo y siempre hay necesidades”.