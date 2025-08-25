Armando Benedetti no concilió con Lina Garrido, Catherine Juvinao y otras cuatro congresistas

Aunque la Sala de Instrucción, despacho del magistrado Marco Antonio Rueda, citó a conciliación al ministro Armando Benedetti con las denunciadas Catherine Juvinao, Katherine Miranda, Lina Garrido, Julia Miranda y Marelen Castillo, con el fin de conocer si había algún acuerdo de retractación, esta diligencia fracasó.

El proceso se relaciona con la denuncia que interpuso el ministro del Interior, en contra de las representantes mencionadas, por injuria y calumnia. Esto debido a que las congresistas han realizado diversos señalamientos en contra de Benedetti acusándolo de violencia de género.

Ante el fracaso de la diligencia, el proceso continuará con la indagación abierta. Las congresistas defendieron su posición de no retractarse, a la salida de la audiencia ante el despacho del magistrado Rueda Soto.

"Rechazamos categóricamente que el señor Armando Benedetti esté instrumentalizando la justicia para acosar, hostigar, e intimidar a las mujeres congresistas que están elevando nuestra voz. Nosotras tenemos todo el derecho de cuestionar a un hombre cuando es señalado de violencia de género" señaló la representante Catherine Juvinao.

Por su parte la representante Marelen Castillo señaló que “no hay nada de qué retractarnos. Lo que dice la carta es la realidad. Nosotras tenemos derecho a la libre expresión. Nos expresamos frente a lo que no estamos de acuerdo, no nos retractamos, velamos por los derechos de las mujeres“, dijo.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, por su parte, señaló que acudió a la Corte Suprema de Justicia con el fin de ejercer su derecho de defensa al sentirse injuriado.

“Me tratan de agresor de mujeres y no hay ningún hecho para que digan eso, no hay ningún argumento, no hay ninguna prueba, no hay ninguna imagen, no existe nada de eso, solamente caracterizaciones que me han hecho enemigos y ellas lo repiten” sentenció.