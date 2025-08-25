Capturado en Tunja hombre de nacionalidad extranjera que tenía requerimiento de Interpol

Alias "Flash", quien tenía circular azul de la Interpol, fue capturado en la capital boyacense / Foto: Policía Metropolitana de Tunja.

Tunja

La Policía Nacional en la ciudad de Tunja logró la captura de un hombre de nacionalidad extranjera, de 22 años, conocido con el alias de ‘Flash’ y quien era requerido con circular azul de Interpol.

“A este delincuente se le venía haciendo seguimiento por parte de la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, donde se le hace efectiva la orden de captura por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, extorsión, secuestro y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego”, indicó el coronel Javier Gustavo Lemus, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja.

Según señala el coronel Lemus, este hombre hacía parte de un grupo delincuencial que se dedicaba a la extorsión.

“El capturado tiene una trayectoria criminal internacional siendo parte de un grupo de delincuencia organizado delinquiendo en la zona fronteriza de Cúcuta y su accionar delictivo consistía en el cobro de extorsiones a mototaxistas y comerciantes de la frontera”, agregó.

El capturado, que fue dejado a disposición de la autoridad judicial de Villa del Rosario en Norte de Santander, había huido de la ciudad de Cúcuta con el fin de evadir la justicia, ya que se le atribuyen cuatro homicidios.