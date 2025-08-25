Caso Jaime Garzón: Condenan a exdirectivo del DAS por tortura agravada contra Claudia Julieta Duque

La juez décima Penal Especializada de Bogotá condenó a 12 años y cinco meses de prisión al exdirector de inteligencia del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Giancarlo Auque de Silvestri, por el delito de tortura agravada cometido contra la periodista Claudia Julieta Duque, mientras investigaba el homicidio de Jaime Garzón, ocurrido el 13 de agosto de 1999.

En la sentencia de 122 páginas, la juez le negó el beneficio de la prisión domiciliaria y ordenó que por secretaría se expida la orden de captura y se notifique a la Interpol para que se emita la circular roja; “en consecuencia, se cancela la boleta de captura emitida para cumplir la medida de aseguramiento de detención preventiva”.

En la sentencia, se le ordena además pagar una multa de 1.200 mínimos legales mensuales vigentes y deberá abonar una indemnización por los daños morales causados con el delito de tortura agravada contra la periodista de 500 gramos oro, que es lo mismo que 126 millones de pesos. Tendrá 24 meses a partir de que la sentencia quede en firme para cumplir con el pago.

Noticia en desarrollo..