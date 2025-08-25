Catatumberos en alerta máxima por llegada de ‘Los Pachencas’ y ‘Los Gaitanistas’

Catatumbo

Nelson Arévalo, director del capítulo de Corporeddeh en Ocaña, asegura que es lamentable que cada vez hay más presencia de integrantes de 'Los Pachencas’ y 'Los Gaitanistas’ al norte del departamento. Organizaciones criminales que pretenden, al parecer, entrar a pelearse el dominio del Catatumbo.

“Eso se conoce a través de las mismas comunidades que, hay intenciones (de tomarse el territorio), pero también han habido capturas de personas con armamento” dijo el defensor de DDHH.

Indicó que “al parecer, vienen subiendo desde el sur del Bolívar, han atravesado la Ruta del Sol y están llegando a la población de Ocaña y algunos municipios del Catatumbo”.

Resaltó que el temor que le asiste a toda la comunidad, “es que estos grupos son de autodefensas y esto podría incrementar aún más esta guerra que se viene presentando y que lamentablemente el estado no ha podido combatir y ni se le ven esas intenciones de acabar con esa guerra que se vive en la región. Es un temor que existe y que transmite de voz a voz a través de la comunidad”.

Mientras tanto, continúan apareciendo algunos grafifis en zonas urbanas de Ocaña.