Alerta en aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta por el hallazgo de tres paquetes sospechosos

En la mañana de este sábado 23 de agosto, las autoridades fueron alertadas por el hallazgo de tres paquetes sospechosos en el aeropuerto internacional Camilo Daza de Cúcuta.

Uno de ellos dio positivo para explosivos y ya fue detonado de manera controlada.

Retrasos en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta hoy

Se pudo conocer de manera preliminar que el vuelo donde se movilizaban altos oficiales de la Policía Nacional, quienes adelantarán esta tarde el cambio de mando para la Policía Metropolitana de Cúcuta, no ha podido aterrizar por motivos de seguridad.

A esta hora, se está reprogramando la salida de los vuelos desde la capital nortesantandereana, mientras se verifica la zona y el contenido de los otros dos paquetes sospechosos.